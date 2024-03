Poucas vezes a expressão mar de gente foi tão apropriada para descrever uma cena como no final da tarde daquele domingo, 6 de março de 1988. Quando Bebeto Alves subiu ao palco montado junto ao Bar Escaler, às margens do Parque da Redenção, a multidão que se formou para assistir ao show literalmente tomou conta da José Bonifácio, até encostar na porta da Igreja Santa Terezinha, do outro lado da avenida. Em decorrência disso, os católicos que tentaram adentrar o templo para ter acesso ao culto religioso no bairro Bom Fim, na Capital, foram obrigados a dar meia volta.