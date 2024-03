Em 2024, Renato Borghetti está comemorando os 40 anos do lançamento de seu álbum de estreia, Gaita Ponto, até hoje o único disco de ouro (com vendas superiores a 100 mil cópias) da história da música instrumental brasileira. Essa façanha me fez lembrar um fato curioso, que pouca gente sabe – um dos primeiros contratos profissionais assinados por Borghettinho tinha como finalidade abrilhantar a festa de bodas de ouro dos pais do ex-ministro Pratini de Moraes.