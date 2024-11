Experiências de cada uma Notícia

Artistas da peça "Idade É Um Sentimento" falam de vivências femininas a partir das imprevisibilidades da vida: “Você sente o tempo e fica com medo"

Espetáculo estreia na próxima quarta-feira (13) no 18º Festival Palco Giratório, em Porto Alegre. Obra inspirada no texto "Age Is A Feeling", da autora canadense Haley McGee, acompanha a trajetória de uma mulher dos 25 anos até a velhice

