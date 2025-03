Horóscopo do dia para Escorpião: veja a previsão completa

Neste domingo (02), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Escorpião: nascidos entre 23 de outubro a 21 de novembro

Para você não se perder no meio de todas as opções que a vida lhe apresenta, é importante manter a cabeça no lugar e evitar cair no conto do encantamento, porque de encantamento em encantamento, o golpe acontece.