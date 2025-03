Veja como reduzir o estresse do cachorro durante sua ausência

New Africa / Shutterstock | Portal EdiCase

Há formas de o cachorro não se estressar com a saída do tutor de casa

Os cães alegram a casa, divertem as crianças e trazem uma nova rotina para a família. Contudo, nem sempre temos tempo para retribuir todo o amor que eles merecem. Esses animais, no entanto, precisam de carinho, além dos cuidados básicos de saúde. “Os cães são animais sociáveis; eles não ficam muito à vontade sozinhos, apenas alguns não se importam de passar boa parte do dia sem ter mais alguém por perto”, explica o adestrador Rafael Lola Cassanta.