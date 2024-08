Transformações Notícia

Por que as mulheres ganham mais gordura abdominal na menopausa?

Nutricionista aponta que as alterações hormonais estão entre os principais fatores que contribuem para as mudanças no corpo. É importante redobrar os cuidados com a saúde, buscando equilíbrio e bem-estar

01/08/2024 - 19h04min