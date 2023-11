A atmosfera é magnetizante. Logo na entrada, um conjunto de sofá e poltronas chesterfield convida ao ócio. Ao redor, baús de couro, telefones de disco, malas desbotadas e TVs de tubo. O teto preto rebaixado contrasta com o piso claro, ampliando a sensação de conforto prometida pelas mesas largas rodeadas de cadeiras forradas com pelegos. Ao fundo, chef Pepi joga uma acha de lenha na parrilla cromada, espargindo o faisqueiro sob a coifa. Permeando o ambiente, a trilha sonora de tangos platinos remete o cliente para um recôndito argentino do século passado.