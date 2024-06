Há alguns anos, comecei a valorizar mais o tempo. Desde as oito horas de sono até o momento de parar e assistir ao pôr do sol. Admirar o fogo enquanto aprecio uma taça de vinho. São poucos, mas são bons momentos. Desfrutar um tempo para fazer o que gostamos. Se permitir olhar o horizonte e sentir o vento bater no rosto. A rotina e a vida agitada, muitas vezes, nos bloqueiam – e justificamos que estamos sem tempo.