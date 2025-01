Confira qual é o espumante oficial do Planeta Atlântida 2025

Vinícola Aurora se aproxima ainda mais do público final Eric Raupp / Especial

O maior festival do Sul do país está prestes a começar e, com ele, muitos motivos para curtir dois dias no Litoral. Além dos mais de 30 shows regionais e nacionais, a gastronomia também tem espaço no line-up. Prova disso é que o espumante oficial do Planeta Atlântida 2025 é Aurora, a vinícola mais premiada do Brasil.

— Enxergamos a conexão da marca com o evento como uma oportunidade única de mostrarmos que os espumantes Aurora combinam perfeitamente com o ambiente de festa, música e descontração do Planeta. Também é um ótimo cenário para descomplicarmos o consumo da bebida, especialmente entre os jovens, maiores de idade, mostrando que espumante tem tudo a ver com celebrações em qualquer ocasião e época do ano — explica Rodrigo Valerio, diretor de Marketing e Vendas da Cooperativa Vinícola Aurora.

PLANETA PREMIUM E CAMAROTE

No Planeta Premium, espaço com curadoria do Destemperados, com experiência open bar e open food, além da visão privilegiada dos shows do palco principal, e no Camarote, a vinícola levará seus espumantes mais especiais. A linha Procedências é uma homenagem aos produtores associados da vinícola, de diversas regiões da Serra, destacando sua excelência e o altíssimo nível de seus vinhedos e suas uvas.

Dois rótulos serão apreciados pelos planetários: o Brut Rosé, com origem de Monte Belo do Sul, proveniente do blend de uvas pinot noir e riesling, e o Brut Pinot Noir, primeiro espumante 100% pinot noir vinificado em branco no país.

Podemos destacar o perfil gastronômico desse espumante, que harmoniza muito bem como diversos pratos e ocasiões. É uma bebida que apresenta excelente estrutura, com muito boa cremosidade, mostrando-se bastante equilibrado e refrescante. O público que aprecia a gastronomia terá a oportunidade de degustar este produto que, além de tudo, valoriza os cooperados e o terroir onde são colhidas as uvas que dão origem à linha Procedências RODRIGO VALERIO, DIRETOR DE MARKETING E VENDAS DA COOPERATIVA VINÍCOLA AURORA

GERAÇÃO Z

Grande parte do novo público do Planeta Atlântida é de nascidos depois dos anos 2000. Ou seja, da Geração Z. Essa fatia da população tem hábitos bem específicos, como estar frequentemente online, valorizar empresas preocupadas com a sustentabilidade e priorizar saúde mental e física.

Assim, a Aurora entende que essa também é uma brecha para se aproximar dessa fatia de planetários.

— Buscamos nos conectar cada vez mais com os jovens, que buscam autenticidade, sustentabilidade e experiências compartilháveis. Os espumantes têm uma imagem leve, sofisticada e alinhada com a estética aspiracional que essa geração valoriza. Além disso, eles sabem da importância de estarem conectados com marcas que prezam pela sustentabilidade, que é um eixo que temos investido bastante nos últimos anos dentro da nossa estratégia ESG. Sob o aspecto comportamental, as gerações mais jovens valorizam o ‘viver o presente’, e os espumantes tem muita sintonia com essa celebração de momento especiais, seja no dia a dia ou em um megaevento como é o Planeta Atlântida — finaliza Valerio.