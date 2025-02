Um dos primeiros compromissos do ano é viver e acompanhar a vindima. Como enóloga, as idas ao vinhedo começam a ficar mais frequentes. A uva troca de cor e já começamos a acompanhar o nível de maturação da fruta, armazenamento de açúcar e troca de cor, até chegar a hora de apanhá-las do vinhedo.

Mesa com enogastronomia Bruna Ferreira / Divulgação

O que é a Vindima?

Vindima nada mais é do que o período de colheita da uva. Ou seja, a última fase de um ano todo de dedicação aos vinhedos, tendo que lidar com as questões climáticas e o manejo das vinhas, tudo isso, buscando a melhor qualidade das frutas.

Apesar de ser trabalhosa, com idas super cedo aos vinhedos, a época da vindima é festiva! Afinal, é o momento de vislumbrar os produtores felizes com suas produções, receber amigos e familiares para apanhar as uvas e contemplar as vinícolas, dispondo de todo o efetivo para iniciar o processo de fermentação das uvas.

Muitos sentimentos misturados ao cansaço de dias intensos, mas, ao mesmo tempo, não tem como parar. E toda refeição é oportunidade para unir, confraternizar e recarregar as energias para voltar à ativa na sequência.

O que acontece durante a vindima?

Durante a vindima é possível visitar os vinhedos e as vinícolas, viver a experiência de sentir os aromas diretamente do pé e até participar de uma colheita, afinal, por que não? O enoturismo vira uma ótima alternativa para quem deseja conhecer e aproveitar esse período festivo na região do vale dos vinhedos.

Muitas vinícolas preparam atrações, além de reviver a vindima como era antigamente. Com colheita da uva, colazione, café no meio do vinhedo com direito a pão, queijo, salame, grostoli, chimia de uva e, claro, uma taça de vinho ou espumante na mão. A colazione é um lanche mais reforçado, que ocorre no meio da manhã. Afinal, a colheita inicia nas primeiras horas da manhã.

Taça de vinho Anahís Vargas / Agencia RBS

Dicas para aproveitar a vindima

Outra tradição resgatada pelas vinícolas, é a pisa das uvas. Uma superexperiência sensorial, em que descalços, literalmente, se pisa nas uvas. Era como antigamente se extraía o mosto da uva, e que, hoje, se faz com prensa pneumática. Antes era feito a partir do peso e do movimento de vai e vem dos pés. É uma vivência imperdível e vale cada pisada. Garanto!

Pisa das uvas Divulgação / Casa Perini

Outro ponto alto desse período é degustar o vinho doce, que é o mosto da uva começando a fermentar. Algo que só tem nessa época do ano. Além disso, existem aromas que só a vindima proporciona. Nos encontramos nos vinhedos por aí, colhendo, degustando e vivendo a festa da colheita. Combinado?