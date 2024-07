O clássico carrossel, que chama atenção de quem passa pela Av. Borges de Medeiros, em Gramado, é a inspiração para o mais novo restaurante do Hotel Casa da Montanha. O Giostra, que é a tradução em italiano para o famoso brinquedo dos parques de diversão, agora ocupa o espaço do antigo La Caceria. Por mais de 20 anos, a casa foi reconhecida por servir carnes exóticas e pratos marcantes. Em março, as atividades do premiado restaurante foram encerradas para dar início a uma nova história.