Nestes últimos dias de temperatura intensa, o sorvete entrou como solução para amenizar o calor. E na serra gaúcha não foi diferente. No feriado de Carnaval estava acompanhando a Vindima por lá e não é que descobri uma harmonização de gelato com vinho? Não tive dúvidas de que seria uma boa opção para curtir a tarde e fui.

A Garbo Enologia Criativa, além de elaborar rótulos não tradicionais, como O Inquieto — corte de Merlot com Sauvignon Blanc; o Akis, elaborado com Riesling e passagem em madeira; e o Alicante Bourbon, em que uma parte do vinho descansa em barrica de Whisky turfada; também criou uma experiência um pouco inusitada.

Temos o hábito de consumir gelatos no verão, assim como muitos optam por beber vinho tinto nos dias frios. Então, estes dois juntos só poderiam resultar em muita criatividade e já adianto: a brincadeira é surpreendente!

Primeiro, vale dizer, toda a experiência é para descobrir aromas e sabores. Os sorvetes são servidos às cegas e só depois que degustamos e falamos o que sentimos, que revelam o sabor do gelato.

Isso, em si, já é muito legal, usar dos nossos sentidos e da nossa memória olfato-gustativa para adivinhar o sabor. A discussão na mesa gera controvérsias, uma pequena competição de quem acerta e, claro, muito risos e descobertas. A disputa foi assim, pois fiz a degustação em família e como bons gringos que somos tudo virou motivo de peleia.

O primeiro já foi surpreendente: morango com manjericão, que lembrava goiaba. Eu e mana saímos na frente por termos acertado o morango. Brincadeiras à parte, os sorvetes da Meu Céu Gelato são muito saborosos e entregam muita qualidade. Para harmonizar, fomos de espumante Evoluto, um brut rosé de Chardonnay com Pinot Noir, sur lie, que deu cremosidade na boca.

Harmonização de sorvete com vinho é a proposta da Garbo Enologia Criativa Natália Frighetto / Especial

Depois, um clássico com releitura. O abacaxi com erva cidreira nos rendeu pontuação novamente pelas memórias do chá de erva-luiza feito em casa. Segundo Andrei, um dos enólogos da Garbo, poucas pessoas acertam por não ser tão óbvia a combinação. Para harmonizar, o vinho de Riesling Itálico, com passagem por madeira de acácia, aromas de frutas tropicais e ervas frescas e acidez bem marcante, ficou super agradável.

Experiência sensorial explora a memória olfato-gustativa Natália Frighetto / Especial

A quarta harmonização teve zero acerto. Fui influenciada por Pietro e Bruno que o sabor era de amendoim ou paçoca. A mana apostou no avelã. Apresentava bastante aroma de nuts mesmo, porém era castanha de caju. Um dos melhores sorvetes que comi nos últimos tempos, cremoso, saboroso e em boca (depois de saber), senti muita doçura da castanha e textura.

Para harmonizar, o Jornada do Vagamundo, um tinto da uva Touriga Nacional. A tosta da madeira equilibra com a do caju, enquanto a acidez do vinho baliza a cremosidade do sorvete. Dois universos paralelos, que se encontram perfeitamente.

Uma experiência que mexe com os sentidos, que brinca com o frio do sorvete e com o quente do vinho de 14% de álcool. Um sair do óbvio, um jeito lúdico de usar o sensorial e, principalmente, uma maneira criativa de falar de vinhos!

No total são cinco sorvetes com cinco vinhos diferentes, mas se revelar tudo vai perder a graça, né? Comentei que era surpreendente a brincadeira, então, me contem, gostaram?

Degustação de gelatos e vinhos

Endereço: Garbo Enologia Criativa (Linha Palmeiro, 795, Distrito de Bento Gonçalves)

Quando: diariamente, às 16h

Valor: R$ 150

Reservas: (54) 99707-1432.