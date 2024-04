Foi uma decisão apertada, com um resultado marcado por um momento inesperado. No último paredão do Big Brother Brasil 24, realizado nesse domingo (14), Alane foi eliminada do programa com 51,11% dos votos. Ela disputou a 21ª berlinda com Isabelle e Matteus, que receberam 46,66% e 2,23% na votação, respectivamente.