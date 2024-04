A tensão entre os brothers antes da última eliminação no BBB 24 parece inevitável. A madrugada deste domingo (14) foi de altos e baixos. Depois de Davi ser premiado com R$ 10 mil, os participantes foram surpreendidos com entrega de pizzas. Também teve um breve desentendimento entre Alane, Isabelle e Matteus, troca de carinhos e alguns palpites sobre a final, que será na próxima terça-feira (16).