Davi venceu a última prova de resistência do BBB 24 e se tornou o primeiro finalista desta edição na manhã desta sexta-feira (12). Após mais de 10 horas, Alane desistiu da disputa, dando a vaga ao participante que restou. Além de estar garantido na grande final do programa, que será realizada na próxima terça-feira (16), o baiano leva um carro zero quilômetro.