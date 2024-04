As emoções estão à flor da pele na reta final do BBB 24, que chega ao fim na terça-feira (16). Neste sábado (13), Alane, Davi, Isabelle e Matteus, os quatro que ainda permanecem na casa, relembraram momentos do jogo e se emocionaram ao ouvir músicas das quais gostam serem tocadas pela produção do programa.