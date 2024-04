Faltam quatro dias para a grande final do BBB 24. O último paredão desta edição foi formado nesta sexta-feira (12), depois da consagração de Davi como o primeiro finalista. Alane, Isabelle e Matteus disputam a preferência do público para permanecer na casa e concorrer ao prêmio máximo. O resultado será anunciado no próximo domingo (14).