Lady Gaga, System Of A Down e mais: quais shows internacionais ocorrem no Brasil em 2025

De festivais a apresentações individuais, o Brasil recebe uma extensa programação de shows internacionais em 2025. Zero Hora preparou uma lista com as principais atrações estrangeiras que vêm ao país neste ano.

Em 2025, bandas e artistas retornam ao país com apresentações individuais, como Lady Gaga e Kylie Minogue, e comemorações especiais, como Simply Red e The Cult, que celebram os 40 anos com shows por aqui.

Grande parte das apresentações se concentram na região sudeste, no eixo Rio-São Paulo. No Sul, a capital que mais recebe shows internacionais é Curitiba. Porto Alegre, no entanto, não ficou fora da rota dos espetáculos. Veja abaixo.

Quais shows internacionais ocorrem no Brasil em 2025

A agenda musical abrange diferentes gêneros, do K-pop ao rock pesado, passando pelo pop tradicional. Confira:

The Cult

Para celebrar os 40 anos de carreira, o grupo retorna ao Brasil após oito anos para shows em São Paulo e Rio de Janeiro.

Datas:

22 de fevereiro: Rio de Janeiro, Vivo Rio

Rio de Janeiro, Vivo Rio 23 de fevereiro: São Paulo, Vibra SP

Ingressos: compre no site da Fastix e Clube do Ingresso.

The Offspring

Pretty Fly (for a White Guy) e Self Esteem são alguns dos hits que irão ecoar por cinco cidades brasileiras por onde a banda de punk rock se apresenta em março. Em 2024 a banda lançou a música Come To Brazil, em homenagem aos fãs que sempre pedem pela vinda da banda.

Datas:

5 de março: Belo Horizonte, BeFly Hall

Belo Horizonte, BeFly Hall 6 de março: Rio de Janeiro, Farmasi Arena

Rio de Janeiro, Farmasi Arena 8 de março: São Paulo, Allianz Parque

São Paulo, Allianz Parque 9 de março: Curitiba, Pedreira Paulo Leminski

Curitiba, Pedreira Paulo Leminski 11 de março: Porto Alegre, Pepsi On Stage

Ingressos: compre no site da Eventim acessando aqui.

Simply Red

Há 10 anos, a banda veio ao Brasil para comemorar três décadas de história em shows em São Paulo e no Rio de Janeiro. Agora, Simply Red retorna para as mesmas capitais para comemorar os 40 anos de carreira.

Datas:

12 de março: Rio de Janeiro, Farmasi Arena

Rio de Janeiro, Farmasi Arena 15 de março: São Paulo, Alianz Parque

Ingressos: compre no site da Eventim acessando aqui.

Garbage

Sete anos depois do último show em terras brasileiras, a banda de rock alternativo irá se apresentar em três capitais, acompanhados da banda L7.

Datas:

21 de março: Rio de Janeiro, Vivo Rio

Rio de Janeiro, Vivo Rio 22 de março: São Paulo, Terra SP

São Paulo, Terra SP 23 de março: Curitiba, Live Curitiba

Ingressos: compre para Rio de Janeiro e Curitiba no site da Fastix, e para São Paulo no Clube do Ingresso.

Olivia Rodrigo

A cantora que já venceu três prêmios Grammy chega ao Brasil com a turnê GUTS: spilled e se apresenta em Curitiba, antes de subir ao palco do Lollapalooza, em São Paulo.

Datas:

26 de março: Curitiba, estádio Couto Pereira

Curitiba, estádio Couto Pereira 28 de março: São Paulo, autódromo de Interlagos (Lollapalooza)

Ingressos: para o show individual em Curitiba, compre no site da Ticketmaster acessando aqui.

Alanis Morissette

A cantora volta ao Brasil após show para 49 mil pessoas em São Paulo há três anos. Fará apresentação em Curitiba e no Lollapalooza.

Datas:

29 de março: São Paulo, autódromo de Interlagos (Lollapalooza)

São Paulo, autódromo de Interlagos (Lollapalooza) 30 de março: Curitiba, Estádio Couto Pereira

Ingressos: para o show individual em Curitiba, compre no site da Ticketmaster acessando aqui.

Lollapalooza Brasil

Durante três dias, o autódromo de Interlagos recebe shows de Shawn Mendes, Tool, Justin Timberlake, Olivia Rodrigo, Alanis Morissette e Rüfüs Du Sol. Além das atrações principais, mais de 60 artistas se apresentam pelos diversos palcos do festival.

Datas:

28, 29 e 30 de março: São Paulo, autódromo de Interlagos.

Ingressos: compre no site da Ticketmaster acessando aqui.

Stray Kids

Fenômeno do k-pop, o grupo sul-coreano Stray Kids vem ao Brasil com sua turnê mundial.

Datas:

1º de abril: Rio de Janeiro, Estádio Nilton Santos

Rio de Janeiro, Estádio Nilton Santos 5 e 6 de abril: São Paulo, Estádio MorumBIS

Ingressos: compre no site da Ticketmaster acessando aqui.

Bush

A banda celebra 30 anos de carreira com a turnê Loaded: The Greatest Hits Tour em duas cidades brasileiras.

Datas:

1º de abril: Curitiba, Ópera de Arame

Curitiba, Ópera de Arame 2 de abril: Rio de Janeiro, Vivo Rio

Ingressos: compre para Curitiba e Rio de Janeiro no site da Tickets for Fun.

Incubus

Com a turnê comemorativa do álbum Morning View, lançado em 2001, a banda californiana se apresenta em duas cidades.

Datas:

8 de abril: Curitiba, Live Curitiba

Curitiba, Live Curitiba 10 de abril: São Paulo, Espaço Unimed

Ingressos: compre no site da Tickets for Fun acessando aqui.

Scorpions

Para celebrar os 60 anos da banda de hard rock, o Scorpions traz a turnê Coming Home em apresentação única.

Data:

21 de abril: Rio de Janeiro, Qualistage

Ingressos: compre no site da Eventim acessando aqui.

Lady Gaga

A artista retorna ao Brasil após 12 anos para show gratuito em Copacabana. Sua última apresentação no país foi com a Born This Way Ball Tour, em 2012. Em 2017, ela se apresentaria no Rock in Rio, mas cancelou.

Data:

3 de maio: Rio de Janeiro, praia de Copacabana

Ingressos: entrada gratuita. Haverá transmissão ao vivo do show na TV Globo.

Simple Minds

Com dois shows pelo Brasil, a banda escocesa traz sucessos que marcaram a carreira.

Datas:

3 de maio: Rio de Janeiro, Qualistage

Rio de Janeiro, Qualistage 4 de maio: São Paulo, Espaço Unimed

Ingressos: compre para Rio de Janeiro no site da Ticketmaster, e para São Paulo no da Eventim.

System Of A Down

Dez anos desde a última passagem pelo Brasil, os fãs da banda terão quatro oportunidades de conferir os maiores sucessos da banda.

Datas:

6 de maio: Curitiba, Estádio Couto Pereira

Curitiba, Estádio Couto Pereira 8 de maio: Rio de Janeiro, Estádio Nilton Santos

Rio de Janeiro, Estádio Nilton Santos 10 e 11 de maio: São Paulo, Allianz Parque

São Paulo, Allianz Parque 14 de maio: São Paulo, Autódromo de Interlagos

Ingressos: compre no site da Eventim acessando aqui.

Pretenders

Sete anos após o último show no Brasil, a banda retorna para o país com quatro apresentações.

Datas:

18 de maio: Porto Alegre, Auditório Araújo Vianna

Porto Alegre, Auditório Araújo Vianna 20 de maio: Curitiba, Teatro Positivo

Curitiba, Teatro Positivo 22 de maio: Brasília, Ulysses Centro de Convenções

Brasília, Ulysses Centro de Convenções 24 de maio: São Paulo, Parque Ibirapuera (C6 Fest)

Ingressos: para Porto Alegre, compre no Sympla. Para Curitiba, acesse o DiskIngressos. Ainda não há informações sobre ingressos para o show em Brasília. Para a apresentação no C6 Fest, acesse aqui.

Nile Rodgers & Chic

Comandado pelo lendário compositor, produtor, arranjador e guitarrista americano de 72 anos, o grupo traz ao Brasil soul, funk, disco e R&B em duas apresentações.

Data:

22 de maio: Rio de Janeiro, Vivo Rio

Rio de Janeiro, Vivo Rio 25 de maio: São Paulo, Parque Ibirapuera (C6 Fest)

Ingressos: compre no site da Ticket360 acessando aqui. Para a apresentação no C6 Fest, acesse aqui.

C6 Fest 2025

O Parque Ibirapuera recebe durante quatro dias artistas como Brian Blade & The Fellowship Band, A. G. Cook e Cat Burns. Pretenders e Nile Rodgers também se apresentam em outras cidades.

Datas:

22, 23, 24 e 25 de maio: São Paulo, Parque Ibirapuera

Ingressos: compre no site oficial do festival acessando aqui.

Norah Jones

A cantora faz shows solo em duas cidades com a turnê mundial Visions antes da participação no Popload Festival. É sua primeira vez no país em seis anos.

Datas:

27 de maio: Rio de Janeiro, Vivo Rio

Rio de Janeiro, Vivo Rio 29 de maio: Curitiba, Teatro Positivo

Curitiba, Teatro Positivo 31 de maio: São Paulo, Parque Ibirapuera (Popload Festival)

Ingressos: Para show no Rio de Janeiro, compre no site da LivePass. Em Curitiba, no DiskIngressos. No Popload Festival, na Tickets For Fun.

Popload Festival

A 9ª edição do festival traz Norah Jones, St. Vicent, Laufey, Kim Gordon e The Lemon Twigs.

Data:

31 de maio: São Paulo, Parque Ibirapuera

Ingressos: compre no site da Tickets For Fun acessando aqui.

Hozier

O cantor e compositor irlandês traz ao Brasil a turnê Unreal Unearth Tour. O show terá a participação da cantora norte-americana Gigi Perez.

Datas:

30 de maio: São Paulo, Espaço Unimed

São Paulo, Espaço Unimed 1º de junho: Rio de Janeiro, Qualistage

Ingressos: compre no site da Ticketmaster acessando aqui.

James Blunt

O cantor celebra os 20 anos do álbum Back to Bedlam em show único.

Data:

8 de julho: São Paulo, Terra SP

Ingressos: compre no site da Ticketmaster acessando aqui.

Kylie Minogue

A australiana faz uma apresentação da Tension Tour no Brasil, que também passa por Chile, Argentina, Colômbia, Uruguai e México.

Data:

15 de agosto: São Paulo, Ginásio Ibirapuera

Ingressos: compre no site da Ticketmaster acessando aqui.

I Wanna Be Tour

A segunda edição do evento promete grandes artistas para o público emo. Os destaques internacionais da turnê coletiva são Fall Out Boy, Good Charlotte, Yellowcard, Story Of The Year, The Maine, The Veronicas e Neck Deep. Os brasileiros Fresno, Forfun, Dead Fish, Gloria e Fake Number completam a programação.

Datas:

23 de agosto: Curitiba, Estádio Couto Pereira

Curitiba, Estádio Couto Pereira 30 de agosto: São Paulo, Allianz Parque

Ingressos: compre no site da Ticketmaster acessando aqui.

The Town 2025

Katy Perry, Mariah Carey, Jessie J, Green Day, Sex Pistols, Bruce Dickinson e Camila Cabello estão entre as atrações da segunda edição do festival.

Datas:

6, 7, 12, 13 e 14 de setembro: São Paulo, Autódromo de Interlagos

Ingressos: há pré-venda exclusiva na Ticketmaster para quem adquirir o The Town Club 2025, iniciada em 13 de fevereiro. Venda para o público geral começa em 20 de fevereiro, no mesmo site.

Linkin Park

Com Emily Armstrong nos vocais, a banda passa por quatro cidades em novembro, apresentando a turnê From Zero World Tour.

Datas:

8 de novembro: Rio de Janeiro

Rio de Janeiro 10 de novembro: São Paulo

São Paulo 13 de novembro: Brasília

Brasília 15 de novembro: Porto Alegre

Ingressos: assim como os locais em cada cidade, ainda não foram anunciados detalhes da venda.

Oasis

Os britânicos retornam após 16 anos para duas apresentações da turnê de reunião. Os fãs poderão reviver os clássicos que marcaram uma geração.

Datas:

22 e 23 de novembro: São Paulo, Estádio MorumBis