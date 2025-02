Prefeito do Rio de Janeiro confirma show de Lady Gaga em 3 de maio 

Nesta quinta-feira (13), o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, confirmou o show da cantora Lady Gaga no Brasil. Segundo ele, a apresentação acontece em 3 de maio deste ano na praia de Copacabana.

— Vai gastar dinheiro público com Lady Gaga? Vou. Com a Madonna gastei também. Sabe por quê? Porque enche todos os hotéis, enche todos os restaurantes, gera emprego.

A informação vinha circulando como boato nas redes sociais. A última vez que Lady Gaga esteve no Brasil foi em 2012. Em 2017, ela se apresentaria no Rock in Rio, mas cancelou, causando frustração em fãs.