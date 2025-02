Kendrick Lamar e Drake trocam acusações pesadas nas letras de suas músicas. Kevin Winter / Emma McIntyre / Getty Images North America via AFP / Getty Images for The Recording Academy / AFP

Kendrick Lamar foi a atração de intervalo do Super Bowl neste domingo (9). Entre as faixas apresentadas pelo artista, uma provocou comoção no público: a aclamada e polêmica Not Like Us, canção que surgiu a partir de uma briga do rapper com Drake.

A música contém acusações pesadas e é considerada o ápice da briga entre os dois. Os artistas, que trocavam indiretas desde 2013, entraram em conflito em 2023, após o lançamento de First Person Shooter, parceria de Drake com o cantor J. Cole. Na canção, Cole fala que ele, Drake e Kendrick são "o grande trio do rap".

Em 2024, Kendrick lançou Like That, uma diss track — música feita para insultar alguém — em resposta a First Person Shooter. Nos versos, Kendrick afirma que "os três grandes são somente eu". A partir daí, a briga entre o rapper e Drake se acirrou.

De amigos a rivais

Lamar e Drake alcançaram a fama do hip hop no final dos anos 2000 e início da década de 2010. No começo das carreiras, os rappers colaboraram em músicas e saíram em turnê juntos.

À medida que a fama de ambos crescia, a relação deles foi se complicando, e eles tiveram alguns atritos pontuais sobre quem seria o "melhor rapper de todos os tempos". Com Like That, a competição amigável acabou se transformando em mais um acirrado confronto do rap, gênero frequentemente associado às brigas entre seus maiores nomes.

Em 2023, com 13 músicas em primeiro lugar, Drake empatou com Michael Jackson como o artista masculino com mais sucessos na Billboard Hot 100. Lamar, cujas letras abordam reflexões pessoais e questões sistêmicas como o racismo e a pobreza estrutural, é frequentemente considerado a "voz de sua geração".

Not Like Us

No Grammy de 2025, Not Like Us recebeu o prêmio de gravação do ano — um dos cinco vencidos por Lamar no evento. Apesar de não ter sido a primeira música em que os artistas trocaram farpas e acusações, Not Like Us representou o ponto alto da briga entre os cantores. Nos versos da faixa, o cantor de 37 anos acusa Drake, 38, de pedofilia.

"Certified Lover Boy? Certified Pedophiles" (em tradução livre: "Menino romântico certificado? Pedófilos certificados"), afirma Lamar na letra de Not Like Us, fazendo uma referência ao álbum Certified Lover Boy, lançado por Drake em 2021.

LEIA TAMBÉM Músico da Orquestra Jovem do RS brilha na Universidade da Geórgia, nos EUA

Em outro verso, o rapper faz um jogo de palavras para indicar que Drake se envolveria amorosamente com meninas menores de idade: "Tryna strike a chord and it's probably A minor" ("Tentando atingir um acorde e é provavelmente Lá Menor"). A dualidade ocorre porque, em inglês, "A minor" faz referência à nota musical, mas também significa "uma menor" (de idade).

Durante a apresentação de Lamar no Super Bowl, a plateia cantou o trecho em coro com o artista. O momento viralizou nas redes sociais. "A coisa mais desrespeitosa que eu já vi. O estádio inteiro cantando o verso. Rindo!", escreveu um usuário.

Lamar, natural de Los Angeles, também afirma na canção que o canadense Drake "coloniza" a cultura negra americana. "Você corre para Atlanta quando precisa de alguns dólares", canta o rapper.

O single se tornou um dos mais importantes do rap norte-americano nas últimas duas décadas, e quebrou diversos recordes: além das vitórias no Grammy, estreou em primeiro lugar no Hot 100 da Billboard, foi primeiro lugar em estreias globais na Apple Music e Spotify e se tornou o rap a atingir mais rápido 100 milhões de plays no Spotify.

LEIA TAMBÉM Equipe de Milton Nascimento se pronuncia sobre polêmica envolvendo assento no Grammy

Depois de Not Like Us, Lamar lançou ainda Meet the Grahams. Na música, ele acusa Drake, cujo nome verdadeiro é Aubrey Graham, de ter uma filha secreta, e o chama de "narcisista e misógino". A letra também cita nominalmente os pais de Drake, Dennis e Sandra, além filho do artista, Adonis.

Os insultos chamaram a atenção do público fora da cena hip hop e ocuparam espaço em veículos como The New York Times e CNN. A briga também repercutiu online, gerando discussões e piadas em redes sociais.

Respostas de Drake

Por sua vez, Drake lançou uma faixa intitulada Family Matters, na qual sugere que Lamar foi infiel, abusivo e violento com a esposa e mãe de seus filhos, Whitney Alford. Lamar negou todas as acusações.

O rapper canadense negou as acusações de pedofilia em The Heart Part 6, na qual ele entoa: "Eu não olho para nenhuma adolescente". Na música, ele também volta a se referir à esposa de Lamar, e questiona o porquê de ela não estar negando as acusações feitas em Family Matters.

Linha do tempo: quais músicas fazem parte da briga entre Kendrick e Drake

Veja quais canções foram lançadas por cada um dos artistas no "duelo":

Drake: First Person Shooter - 15 de novembro de 2023

Kendrick Lamar: Like That - 22 de março de 2024

Drake: Push Ups - 13 de abril de 2024

Drake: Taylor Made Freestyle - 29 de abril de 2024

Enquanto esperava a resposta de Lamar para Push Ups, Drake lançou Taylor Made Freestyle, que foi deletada das plataformas. Na música, ele usa as vozes de Tupac Shakur (2Pac, morto em 1996) e Snoop Dogg, geradas por inteligência artificial. O espólio de Tupac não autorizou o uso da voz e emitiu uma notificação extrajudicial.

Kendrick: Euphoria - 30 de abril de 2024

Kendrick: 6:16 in LA - 3 de maio 2024

Drake: Family Matters - 3 de maio 2024

Kendrick: Meet the Grahams - 4 de maio 2024

Kendrick: Not Like Us - 4 de maio 2024

Drake: The Heart Part 6 - 5 de maio 2024