Rap In Cena anuncia edição em Portugal e confirma primeiras atrações; saiba mais detalhes

Festival que enaltece a cultura hip hop foi criado em Porto Alegre. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Com sua 11ª edição em Porto Alegre confirmada para os dias 21 e 22 de junho, o Rap In Cena vai desembarcar em Portugal neste ano. Em sua primeira edição internacional, o festival de hip hop que nasceu no Rio Grande do Sul chega a Lisboa nos dias 24 e 25 de outubro.

Para animar os portugueses, o Rap In Cena confirmou quatro artistas brasileiros que vão se apresentar na edição internacional do evento: Felipe Ret, L7nnon, Oruam, MC IG e MC Maneirinho. A organização do evento ainda promete "atrações surpresas".

Os shows serão realizados em dois locais distintos: dia 24 de outubro na Meo Arena, com capacidade para 20 mil pessoas; e 25 na Multiusos de Guimarães, local capaz de receber até 7 mil espectadores.

Os ingressos já estão à venda na plataforma Blue Ticket. Os valores variam de acordo com a área desejada e arena, confira os valores aproximados abaixo:

Meo Arena (dia 24) : entre 35 e 60 euros – aproximadamente R$ 209,42 e R$ 359,00, respectivamente, na cotação atual;

: entre 35 e 60 euros – aproximadamente R$ 209,42 e R$ 359,00, respectivamente, na cotação atual; Multiusos de Guimarães (dia 25): entre 50 e 65 euros – cerca de R$ 299,17 e R$ 388,92, respectivamente.

"Europa? Chegamos! Tudo aquilo que um dia foi um sonho, aos poucos foi ganhando vida. Do palquinho às grandes casas de show, da periferia que cada um de nós cresceu aos grandes centros. De Porto Alegre a... Portugal", diz a publicação de anúncio da primeira edição internacional do Rap In Cena, em vídeo com um dos idealizadores do evento, Keni Martins, estendendo o cartaz do evento na Meo Arena (veja abaixo).

A internacionalização do Rap In Cena tem início a partir da fusão entre a MP Group, a Olimpo Prod e o Grupo Austral.

Rap In Cena em Porto Alegre

Consolidado em Porto Alegre, neste ano o Rap In Cena chega à sua 11ª edição da capital gaúcha. O festival de hip hop ocorre nos dias 21 e 22 de junho, no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho.

Entre as atrações confirmadas para Porto Alegre estão BK, Veigh, Orochi, Cabelinho, Djonga, Tasha e Tracie, MC Poze do Rodo, Chefin, Tz da Coronel, MC Tuto convida MC Luuky, MU540 e LC (artista do RIC Music, selo musical do Rap In Cena).

Os ingressos estão à venda no site Bilheteria Digital.

Rap In Cena 2024

10ª edição foi realizada nos dias 16 e 17 de novembro no último ano. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Em 2024, o Rap In Cena celebrou 10 anos e reuniu mais de 50 mil pessoas no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho durante os dois dias de evento.

Pela primeira vez, o festival contou com uma atração internacional: os rappers Ja Rule e Rich The Kid subiram ao palco do evento.

Conheça Keni Martins, fundador do Rap In Cena

Keni Martins, 31 anos, é CEO e fundador do Rap In Cena, um dos maiores eventos do gênero no Brasil.

Nascido e criado na Vila Cruzeiro, zona sul de Porto Alegre, Keni transformou sua paixão pela música em uma plataforma de sucesso, reunindo grandes nomes e abrindo espaço para novos talentos. Dono de uma visão ousada, hoje ele inspira histórias de superação como a dele.