É neste final de semana! Está tudo pronto para o público curtir mais de 20 horas de programação no Planeta Atlântida, nesta sexta (31) e no sábado (1º) na Saba, em Atlântida, município de Xangri-lá, no Litoral Norte. E para ter a melhor experiência no maior festival de música do sul do país, listamos as principais informações para os planetários curtirem com conforto e segurança os dois dias de shows.

Abertura

Os portões estarão abertos a partir das 16h e os primeiros shows da sexta-feira (31) começam às 17h, no Palco Atlântida. No Palco Planeta, a festa se inicia às 17h20min com Neto Fagundes, Rafael Malenotti, Serginho Moah, Claus e Vanessa e Luiza Barbosa convidando o público para o momento especial O Sul é o Nosso Palco. No sábado (1), os portões também serão abertos às 16h e os shows iniciam às 17h no Palco Atlântida e 17h30min no Palco Planeta.

Acesso ao festival

O uso da pulseira é indispensável para o acesso à Saba nos dias de evento. Caso o planetário tenha optado por buscar a sua na bilheteria, poderá retirá-la nesta sexta-feira e no sábado, a partir das 12h. Nesse caso, é preciso apresentar:

E-mail de confirmação de compra, que contenha o código de retirada;

Documento oficial com foto (RG, CNH, Carteira de Trabalho ou Passaporte) do titular do cadastro;

Cartão utilizado na compra.

Em caso de retirada da pulseira do tipo “meia-entrada”, é obrigatório apresentar o documento que comprova a condição de beneficiário. Preferencialmente, a retirada deverá ser realizada pelo titular da compra, entretanto, também será aceita com a apresentação obrigatória dos seguintes documentos:

Termo de Autorização para Retirada por Terceiros, preenchido e assinado, sem necessidade de autenticação em cartório;

E-mail de confirmação de compra, que contenha o código de retirada;

Documento de Identidade do titular do cartão de crédito (pode ser cópia);

Documento de Identidade do terceiro;

Cópia da frente do cartão de crédito utilizado no pagamento;

Comprovante de meia-entrada, quando necessário.

Não é permitido acessar o Planeta Atlântida com:

Garrafas, bebidas e alimentos de qualquer tipo;

Máquinas fotográficas, de gravação ou filmagem que sejam profissionais e/ou com lente removível (exceto imprensa credenciada);

Bastão de selfie;

Objetos cortantes, pontiagudos ou que possam colocar o público em risco;

Animais de estimação de qualquer espécie;

Correntes e capacetes de motociclista, guarda-chuvas, guarda-sóis, cadeiras e banquinhos;

Armas de fogo ou armas brancas (tesouras, facas, canivetes, revólveres e pistolas);

Bastões, cassetetes, aparelhos de choque, tubos de gás, spray de espuma e fogos de artifício;

Qualquer tipo de entorpecente;

Máscaras que cubram parcialmente ou por completo o rosto;

Remédios sem prescrição médica e na embalagem não lacrada;

Dispositivos eletrônicos para fumar (DEF), também conhecidos como cigarros eletrônicos, vape, pod, e-cigarette, e-ciggy, e-pipe, e-cigar, heat not burn (tabaco aquecido), entre outros.

Acesso de pessoas com deficiência

Quem estiver com o carro devidamente identificado para portadores de deficiência, tem acesso facilitado pelo Portão 4 ou com o shuttle oficial do evento.

Menores de idade

Para entrar no Planeta Atlântida, é necessário ter 14 anos completos. Mesmo que acompanhados pelos pais ou responsáveis legais, menores de 14 anos não serão autorizados a entrar no evento, conforme Alvará Judicial.

Como em outras edições, no Planeta 2025 o menor de idade que tentar entrar no festival com sinais de embriaguez será encaminhado diretamente ao Posto Médico e para o Conselho Tutelar, e não poderá retornar ao evento. Os pais ou responsáveis legais serão chamados para buscar o adolescente no Conselho Tutelar.

Proibida a venda ou entrega de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos.

Como assistir de casa

A Rádio Atlântida inicia com programação direto da Saba a partir das 7h da manhã no primeiro dia do Planeta. A partir das 16h30min, a transmissão em vídeo pode ser acompanhada pelo YouTube, no canal ATL TV.

O Estúdio Atlântida no Planeta, que realiza a transmissão oficial na Rádio Atlântida e no YouTube, vai exibir o evento na RBS TV na sexta-feira (31), após o Jornal da Globo, e no sábado (1), após o BBB.

A TV Globo irá exibir em rede nacional os melhores momentos do festival no domingo (2), após o Big Brother Brasil.

Segurança

O Planeta Atlântida se preocupa com seus planetários desde antes de sua chegada ao evento até a dispersão total do público. Para isso, o evento conta com apoio dos órgãos de segurança pública do Estado, do Município e acompanhamento do Poder Judiciário e do Ministério Público.

Toda a estratégia de segurança foi desenvolvida em conjunto com a Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, Polícia Civil, Brigada Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Instituto-Geral de Perícias (IGP), Polícia Federal, Polícia Penal e equipes da administração municipal de Xangri-lá.

A estrutura é composta por:

1 central de controle de operação composta por:

1 coordenador da central;

Operadores da CFTV;

Operadores de drones;

Operadores de rádio para comunicar com bombeiro civil, barreiras, acessos, equipe arena e equipe camarote;

Representantes da Segurança Pública.

Por noite de evento serão:

49 bombeiros civis;

391 vigilantes de grandes eventos nas áreas internas;

31 coordenadores de equipes internas;

35 vigilantes patrimoniais na área pertencente ao evento, mas externa da SABA

Atendimento médico

Os serviços de saúde são operados pela Unimed. Localizado na Arena, o posto médico comporta dois leitos de UTI e está equipado com salas de triagem, isolamento e espaço com macas para aplicação de medicação ou soro.

São mais de 100 profissionais da Unimed envolvidos nas duas noites, além de duas ambulâncias com UTI fixas e suporte extra com mais duas ambulâncias para o caso de atendimentos de múltiplas vítimas.

Em caso de necessidade, pacientes serão encaminhados para o Hospital Santa Luzia, de Capão da Canoa (que atende SUS).

Central de acessibilidade

Localizada na entrada principal do festival, é o ponto de apoio para pessoas com deficiência (PCD) e outros grupos prioritários. Além de oferecer suporte personalizado, a Central disponibiliza o KIT LIVRE®, que transforma cadeiras de rodas manuais em triciclos elétricos para melhor deslocamento no festival; kits sensoriais com abafadores de ruídos e bolinhas antiestresse, distribuídos a pessoas sensíveis a estímulos intensos, como ruídos altos.

No espaço, uma sala de acolhimento irá receber os planetários que necessitem de algum apoio, com equipe preparada para também auxiliar na circulação entre as áreas.

Serviço de Shuttle

O público do Camarote e do Planeta Premium conta com um transporte exclusivo de Shuttle, com saída a partir das 16h do Canteiro da Rua Jandaia, na esquina com a Avenida Central de Atlântida.

O serviço custa R$ 40 por dia, com direito a ida e volta. As saídas se dão sempre que o veículo estiver lotado e o shuttle funciona sexta e sábado, até o final do evento.

Para garantir vaga antecipadamente, a compra deve ser feita pelo site Uhuu até o dia 31 de janeiro, por meio do link enviado exclusivamente aos compradores dos setores Camarote e Premium. Após essa data, será possível adquirir o serviço presencialmente no local de embarque durante os dias do evento.

Pensando na acessibilidade, o shuttle também estará disponível para pessoas com deficiência (PCD): vans adaptadas fazem o transporte do ponto de encontro no centrinho de Atlântida até a Saba – mediante a compra prévia do serviço. O desembarque será facilitado no portão próximo ao Camarote, priorizando a mobilidade e o conforto para o acesso aos espaços exclusivos PCDs.

Setores

Mapa do Planeta Atlântida 2025. Planeta Atlântida / Divulgação

Camarote

A Gourmet Street contará com nove operações gastronômicas: 20Barra9, Ferro Xiseria, Pizza Sálvia, Rancho 141, Deu Crepe, Just Cold, Eat Kitchen, Kampeki e Charlie Brownie, além de um bar com drinks exclusivos do Fuga Bar.

Haverá ainda uma operação dedicada para opções sem glúten, sem lácteos, sem açúcar e veganas.

O Camarote também terá bares oferecidos pelos patrocinadores com bebidas e drinks diferenciados.

Arena

No setor da Arena serão seis operações gastronômicas: Cachorro do Bigode, Oca de Savóia, Espetiño, Mister X, Frais e De Rua. A Arena também terá uma operação exclusiva incluindo opções sem glúten, sem lácteos, sem açúcar e veganas.

Arena Open Bar

O Planeta Atlântida conta com uma novidade neste ano: o setor Arena Open Bar, disponível tanto para quem garantiu ingressos de Arena quanto para Camarote. Patrocinado exclusivamente pela KTO, é um espaço para maiores de 18 anos, com sistema de bebida liberada, área de descanso e ambiente pensado para proporcionar conforto e diversão. O menu de bebidas oferece opções como cerveja, drinks artesanais, espumantes, energéticos, refrigerantes e água. O ambiente ainda conta com acessibilidade, incluindo plataforma elevatória, áreas reservadas para PCDs e banheiros exclusivos.

Para ter acesso, é preciso carregar a pulseira, via cashless, selecionando o serviço Open Bar com opção para um único dia ou passaporte, disponível nos valores R$ 400 (por dia) ou R$ 750 (para os dois dias de evento). Também é possível garantir o ingresso no espaço para os dois dias através do Combo Arena Open Bar, por R$ 999 + taxas.

Premium

Quem vai de Premium terá open food com menu assinado pelo chef Marcos Livi e open bar de cerveja, drinks, espumante, energético, refrigerante e água, além de contar com espaço exclusivo em uma área em frente ao palco para curtir os shows de pertinho.

O espaço também oferece line-up exclusivo com shows de Grupo Chocolate, DJ Nego Minas e Pic Schmitz, na sexta; e Sambatri, Highlab e DJ Mause, no sábado.

Copos do Planeta

O público receberá, gratuitamente, copos personalizados nos dois dias de festival. Quem for aos dois dias não precisará levar o copo que ganhou na sexta, pois irá retirar outro no sábado.

O brinde deverá ser retirado nos bares de bebidas (as operações de vendas de bebidas serão separadas das de alimentação). Para isso, o planetário passará a pulseira no leitor do bar, mesmo que não tenha carga alguma ainda, para ler o código bônus referente ao copo.

Ilhas de hidratação

Assegurando o bem-estar dos planetários, e seguindo as normas estabelecidas pela portaria Nº 35 do GAB-Senacon/MJSP, que prevê proteção à saúde dos consumidores em grandes eventos, o Planeta contará com quatro pontos de hidratação oferecidos pela Corsan. Serão três na Arena e um no camarote (ginásio).

Cada ponto de hidratação é composto por uma ilha de bebedouros, com nove saídas de água. O planetário poderá se abastecer a hora que quiser e sem nenhum custo adicional.

Ingressos

Os ingressos para o festival podem ser adquiridos pelo site do Planeta Atlântida e na bilheteria do evento, na Saba, em Atlântida. Há possibilidade de parcelamento em até seis vezes sem juros – clientes Banrisul poderão parcelar em até 10 vezes.

O Planeta está sujeito a classificação indicativa e menores de 14 anos não entram no evento, mesmo acompanhados pelos pais ou responsáveis legais.

A 28ª edição do Planeta Atlântida é uma realização do Grupo RBS e da DC Set Group e tem patrocínio de Renner, Banrisul, Coca-Cola, KTO e Budweiser.

Line-up do Planeta Atlântida 2025

Sexta-feira (31/1)

Abertura dos portões: 16h

Palco Atlântida

17h: Vera Loca

18h30min: Aperte o Play

20h: 3030

21h30min: Cachorro Grande 25 Anos

23h: Poesia Acústica convida Cynthia Luz

00h30min: Teto

2h: DJ Topo

Palco Planeta

17h20min: Neto Fagundes e momento especial O Sul É Nosso Palco, com Rafael Malenotti, Serginho Moah, Claus e Vanessa, e Luiza Barbosa

17h40min: Lagum

19h10min: Luísa Sonza

20h40min: Alexandre Pires com Baile do Nêgo Véio

22h10min: Ana Castela

23h40min: Anitta

1h30min: Felipe Ret convida Caio Luccas

3h: Pedro Sampaio

Sábado (1º/2)

Abertura dos portões: 16h

Palco Atlântida

17h: Gupe

18h30min: Syon Trio

20h: Os Garotin

21h30min: Carol Biazin

23h: Comunidade Nin-Jitsu & MC Jean Paul

0h30min: Wiu convida Brandão

2h: Mu540

Palco Planeta

17h30min: Armandinho

19h: Dilsinho

20h30min: Natiruts

22h20min: Sorriso Maroto

23h50min: Matuê

1h20min: Baile do Planeta, com Kevin O Cris, Livinho e Ariel B

3h: Dubdogz by Dogzparade

A história do Planeta

O Planeta Atlântida é o maior festival de música do sul do país e ocorre desde 1996, na praia de Atlântida. Mais de 1,4 mil atrações nacionais e internacionais, de diferentes estilos, já passaram pelos palcos do evento, levando aos planetários mais de 800 horas de música. O festival é o evento mais aguardado do verão gaúcho e já reuniu mais de 2,2 milhões de planetários em suas 27 edições.

Ao longo dos anos, a programação reuniu atrações como Gilberto Gil, Racionais MCs, Zeca Pagodinho, Ivete Sangalo, O Rappa, Men At Work, Flo Rida, Fat Boy Slim, Charly García e Fito Páez. Entre astros que marcaram presença no Planeta Atlântida e deixaram saudade estão Tim Maia, Rita Lee, Mamonas Assassinas, Chorão e Champignon. Além de presenças gaúchas: Armandinho, Cachorro Grande, Chimarruts, Papas da Língua, Acústicos e Valvulados e Comunidade Nin-Jitsu.