Em sua segunda vez no Planeta Atlântida, Kevin o Chris comenta sobre a participação no festival deste ano: "Vai ser brabão"

Kevin o Chris toca, neste sábado (1º de fevereiro), no Planeta Atlântida. Divulgação / Divulgação

Pela primeira vez, três estrelas do funk vão se apresentar juntas no Planeta Atlântida: é o Baile do Planeta, que reunirá, no sábado (1º de fevereiro), Kevin o Chris, do Rio de Janeiro, Livinho, de São Paulo, e o gaúcho DJ Ariel B., de Porto Alegre.

Nesta entrevista, Kevin, dos sucessos Papin e Tipo Gin, comenta sobre o projeto inédito e revela sua percepção do maior festival de música do sul do Brasil. Confira.

O Planeta Atlântida entrega um novo projeto, o Baile do Planeta, que será lançado nesta edição do festival. Como vai ser a dinâmica no palco com Livinho e Ariel B? Vocês já trabalharam juntos, né?

Já fizemos trabalhos separadamente. Essa vai ser a primeira vez que vamos estar juntos. E vai ser brabão, várias vertentes do funk juntas, tá ligado? Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. Criamos uma parada exclusiva para o festival e tenho certeza de que o público vai se amarrar.

Segundo os organizadores do festival, o Baile do Planeta é uma label e seria uma das primeiras de funk no país. Como montou seu repertório para esse show especial?

Separei os meus maiores hits para compor esse repertório e tenho certeza de que a galera não vai ficar parada!