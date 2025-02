Péricles sobre regravar o sucesso "Boca Louca" com Seu Jorge: "Voz única" 

Péricles e Seu Jorge são as vozes da regravação de "Boca Louca". Caio Duran / Divulgação

Péricles, que está em turnê nacional com seu Pagode do Pericão, lança, nesta sexta-feira (14), o primeiro dueto do audiovisual do projeto.

O single escolhido para dar início à divulgação do Pagode do Pericão — Ao Vivo em São Paulo foi Boca Louca, sucesso de Branca Di Neve (1951 —1989), na década de 1980, que ganhou releitura com a parceria de Seu Jorge.

— Pagode do Pericão é um projeto que tenho muito orgulho e que homenageia compositores e cantores que chegaram antes da gente e abriram as portas para que pudéssemos entrar. Muita gente não sabe, ou não lembra, mas o Branca Di Neve fez parte do grupo Originais do Samba, em uma das formações mais perfeitas que já existiu. Depois, em carreira solo, lançou dois grandes discos. Tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente e sua contribuição para o samba foi grandiosa — conta Péricles.

"A voz do Seu Jorge é única"

Péricles explica que, assim que escolheu essa canção para integrar o repertório do novo audiovisual, sabia que deveria gravá-la com Seu Jorge, pois não teria outra voz que representasse tanto o balanço que a música traz:

— A voz do Seu Jorge é única, assim como seu talento. Ele é um dos mais preciosos artistas do nosso país e nos deu a honra e a alegria de participar da nossa roda de samba.