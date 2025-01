Planeta Atlântida 2025: saiba como chegar ao festival

Planeta Atlântida vai para a sua 28ª edição, novamente sendo realizado na Saba, em Atlântida. Wesley Santos / Agencia Preview

Da Capital ao Interior, da Serra ao Litoral, todos os caminhos levam para o Planeta Atlântida nesta sexta (31) e sábado (1º). O maior festival do Sul do país receberá mais de 30 atrações em seus dois dias. Estarão no palco nomes como Anitta, Luísa Sonza, Sorriso Maroto, Alexandre Pires, Natiruts e Ana Castela.

Para quem ainda está planejando o deslocamento até o evento, Zero Hora explica todos os detalhes de como chegar ao Planeta Atlântida 2025 a partir de diferentes regiões do Estado. Confira:

Como chegar ao Planeta Atlântida 2025

Indo de ônibus

Para os planetários que decidirem ir de ônibus, o ponto de parada mais próximo à Saba é a cidade de Xangri-lá. No entanto, a cidade não possui uma rodoviária e o ponto de desembarque fica na Avenida Paraguassu, 4.376, cerca de 1,5 quilômetros do local do show.

Outra opção é comprar a passagem até a rodoviária de Capão da Canoa partindo da sua cidade de origem. Nos trajetos operados pela Unesul, a companhia irá disponibilizar, na sexta e no sábado, a opção de desembarque no Macromix Atacado (Av. Guará, 2.575), a cerca de 750 metros do local da Saba.

Porto Alegre — Capão da Canoa

Horários dos ônibus: na quinta-feira (30), o primeiro ônibus em direção ao Litoral Norte sai às 7h e o último às 21h30min. Na sexta (31), os horários de partida vão das 6h30min até as 22h30min. Já no sábado (1°), há opções das 6h30min até as 21h30min. Nos dois dias do evento, porém, haverá ônibus extras, diretos para Capão, partindo a partir das 7h e indo até às 18h30min.

na quinta-feira (30), o primeiro ônibus em direção ao Litoral Norte sai às 7h e o último às 21h30min. Na sexta (31), os horários de partida vão das 6h30min até as 22h30min. Já no sábado (1°), há opções das 6h30min até as 21h30min. Nos dois dias do evento, porém, haverá ônibus extras, diretos para Capão, partindo a partir das 7h e indo até às 18h30min. Tempo da viagem: de uma hora e 50 minutos a três horas e cinco minutos.

de uma hora e 50 minutos a três horas e cinco minutos. Desembarque: na quinta-feira, o desembarque será realizado normalmente na rodoviária de Capão. Na sexta e no sábado, os passageiros poderão optar por desembarcar na rodoviária ou no Macromix Atacado, a cerca de 750 metros da Saba, conforme informado pela empresa Unesul.

na quinta-feira, o desembarque será realizado normalmente na rodoviária de Capão. Na sexta e no sábado, os passageiros poderão optar por desembarcar na rodoviária ou no Macromix Atacado, a cerca de 750 metros da Saba, conforme informado pela empresa Unesul. Passagem: de R$ 62,75 (comum, sem seguro) a R$ 73,75 (semi-direto, com seguro e com taxas de serviço online), à venda nos sites rodoviaria-poa.com.br e unesul.com.br.

Porto Alegre — Xangri-lá

Horários dos ônibus: na quinta, o primeiro ônibus sai às 6h30min e o último às 21h30min da rodoviária de Porto Alegre. Na sexta-feira e no sábado, os horários de partida vão das 6h30min até as 22h30min.

na quinta, o primeiro ônibus sai às 6h30min e o último às 21h30min da rodoviária de Porto Alegre. Na sexta-feira e no sábado, os horários de partida vão das 6h30min até as 22h30min. Desembarque: o desembarque será entre as avenidas Paraguassu e Central, a cerca de um quilômetro e meio da Saba.

o desembarque será entre as avenidas Paraguassu e Central, a cerca de um quilômetro e meio da Saba. Tempo da viagem: de duas horas e 35 minutos a duas horas e 55 minutos.

de duas horas e 35 minutos a duas horas e 55 minutos. Passagem: de R$ 60,40 (comum, sem seguro) a R$ 79,60 (semi-direto, com seguro e taxa de serviço online), à venda nos sites rodoviaria-poa.com.br e unesul.com.br.

Alegrete — Capão da Canoa

Horário dos ônibus: na quinta e na sexta-feira, haverá ônibus saindo às 20h da rodoviária de Alegrete.

na quinta e na sexta-feira, haverá ônibus saindo às 20h da rodoviária de Alegrete. Desembarque: na rodoviária de Capão da Canoa.

na rodoviária de Capão da Canoa. Tempo da viagem: em média, nove horas e 35 minutos.

em média, nove horas e 35 minutos. Passagem: de R$ 259,81 (sem taxas) a R$ 306,35 (com seguro-viagem e taxas para compras online), à venda, em valor promocional, no site planalto.com.br.

Caxias do Sul — Capão da Canoa

Horário dos ônibus: na sexta, um ônibus sai às 8h e outro às 19h na rodoviária de Caxias do Sul.

na sexta, um ônibus sai às 8h e outro às 19h na rodoviária de Caxias do Sul. Desembarque: na rodoviária de Capão.

na rodoviária de Capão. Tempo da viagem: em média três horas e 40 minutos.

em média três horas e 40 minutos. Passagem: de R$ 94,80 (sem taxas) a R$ 104,60 (com seguro e taxa de serviço online), à venda nos sites rodoviariacaxias.com.br e caxiense.com.br.

Santa Maria — Capão da Canoa

Horário dos ônibus: para quem for viajar na quinta ou na sexta, haverá um ônibus partindo às 20h e outro às 23h50min da rodoviária de Santa Maria.

para quem for viajar na quinta ou na sexta, haverá um ônibus partindo às 20h e outro às 23h50min da rodoviária de Santa Maria. Desembarque: na rodoviária de Capão.

na rodoviária de Capão. Tempo da viagem: de cinco horas e 30 minutos a sete horas e 10 minutos.

de cinco horas e 30 minutos a sete horas e 10 minutos. Passagem: de R$ 164,44 (sem seguro) a R$ 192,94 (com seguro e taxa de serviço online), à venda, com valor promocional, no site planalto.com.br.

Uruguaiana — Capão da Canoa

Horário dos ônibus: na quinta e na sexta-feira, haverá um ônibus saindo às 18h da rodoviária de Uruguaiana.

na quinta e na sexta-feira, haverá um ônibus saindo às 18h da rodoviária de Uruguaiana. Desembarque: na rodoviária de Capão.

na rodoviária de Capão. Tempo da viagem: em média, 12 horas e 15 minutos.

em média, 12 horas e 15 minutos. Passagem: a partir de R$ 318,84, à venda, com valor promocional, no site planalto.com.br

Torres — Capão da Canoa

Horário dos ônibus: na quinta-feira, sexta e sábado, partidas às 6h15min, 8h30min, 11h, 15h, 16h45min na rodoviária nova de Torres, na Estrada do Mar. O embarque pode ser feito na rodoviária antiga, no Centro, 40 minutos antes do horário indicado na passagem.

na quinta-feira, sexta e sábado, partidas às 6h15min, 8h30min, 11h, 15h, 16h45min na rodoviária nova de Torres, na Estrada do Mar. O embarque pode ser feito na rodoviária antiga, no Centro, 40 minutos antes do horário indicado na passagem. Desembarque: na rodoviária de Capão ou em Xangri-lá, na Avenida Paraguassu, 4.376.

na rodoviária de Capão ou em Xangri-lá, na Avenida Paraguassu, 4.376. Tempo da viagem: em média, uma hora e 45 minutos.

em média, uma hora e 45 minutos. Passagem: a partir de R$ 24,35, à venda no site unesul.com.br

Torres — Xangri-lá

Horário dos ônibus: na quinta, sexta-feira e sábado, com partidas às 10h e às 15h. Os embarques são feitos na rodoviária nova, na Estrada do Mar. No horário das 15h, é possível chegar 40 minutos antes do horário indicado na passagem e pegar o ônibus na rodoviária antiga, no Centro.

na quinta, sexta-feira e sábado, com partidas às 10h e às 15h. Os embarques são feitos na rodoviária nova, na Estrada do Mar. No horário das 15h, é possível chegar 40 minutos antes do horário indicado na passagem e pegar o ônibus na rodoviária antiga, no Centro. Desembarque: no ponto de vendas da Unesul em Xangri-lá.

no ponto de vendas da Unesul em Xangri-lá. Tempo da viagem: em média, duas horas.

em média, duas horas. Passagem: a partir de R$ 26,20, à venda no site unesul.com.br.

Tramandaí — Capão da Canoa

Horário dos ônibus: na quinta, sexta-feira e sábado, diferentes horários disponíveis das 6h15min até as 23h25min na rodoviária de Tramandaí.

na quinta, sexta-feira e sábado, diferentes horários disponíveis das 6h15min até as 23h25min na rodoviária de Tramandaí. Desembarque: na rodoviária de Capão ou em Xangri-lá, na Avenida Paraguassu, 4376.

na rodoviária de Capão ou em Xangri-lá, na Avenida Paraguassu, 4376. Tempo da viagem: de 50 minutos a uma hora e 20 minutos.

de 50 minutos a uma hora e 20 minutos. Passagem: a partir de R$ 8,45, à venda no unesul.com.br

Tramandaí — Xangri-lá

Horário dos ônibus: na quinta, sexta-feira e sábado, diferentes horários disponíveis das 6h15min até as 23h25min.

na quinta, sexta-feira e sábado, diferentes horários disponíveis das 6h15min até as 23h25min. Desembarque: em Xangri-lá, na Avenida Paraguassu, 4.376.

em Xangri-lá, na Avenida Paraguassu, 4.376. Tempo da viagem: de 40 minutos a uma hora e 15 minutos.

de 40 minutos a uma hora e 15 minutos. Passagem: a partir de R$ 6,70, à venda no unesul.com.br

Passo Fundo — Capão da Canoa

Horário dos ônibus: na sexta-feira, partida às 23h59min na rodoviária de Passo Fundo.

na sexta-feira, partida às 23h59min na rodoviária de Passo Fundo. Desembarque: na rodoviária de Capão.

na rodoviária de Capão. Tempo da viagem: em média, seis horas e 35 minutos de viagem.

em média, seis horas e 35 minutos de viagem. Passagem: a partir de R$ 164,34, à venda no unesul.com.br

Indo de carro

Para quem for de carro, a organização do festival incentiva caronas. Não há estacionamento no evento. O motorista terá de deixar o veículo estacionado em vias próximas à Saba ou em estacionamentos privados. É importante observar que a região do entorno do festival terá alterações no trânsito nos dias de evento.

Veja abaixo informações sobre rotas:

Da Capital

Quem está em Porto Alegre deve utilizar a BR-290, a freeway, depois entrar na RS-389 (Estrada do Mar), seguindo em direção ao Litoral Norte, e então acessar a ERS-407. Em seguida, entrar à direita na Avenida Central.

Do Litoral

Seja Norte ou Sul, a indicação é seguir pela via principal, a Avenida Paraguassu, e entrar na Avenida Central, até chegar na Avenida Interbalneários, junto ao acesso para a RS-407.

Da Serra

O caminho deve ser feito pela Rota do Sol, que ocupa a extensão de duas estradas, a ERS-453 e a ERS-486, e que liga a região ao litoral gaúcho.

De Santa Catarina

Deve descer a BR-101, rodovia que liga Palhoça a Osório, e logo depois utilizar a ERS-389 (Estrada do Mar).

O que é o Shuttle e como posso usar?

O público do Camarote e do Planeta Premium conta com um transporte exclusivo de van, que vai do Centro de Atlântida até o portão 4. O serviço custa R$ 40 por dia, com direito a ida e volta.

O Shuttle funcionará a partir das 16h de sexta-feira, com saída do Canteiro da Rua Jandaia, na esquina com a Avenida Central de Atlântida, até o final do evento nos dois dias. As saídas acontecem sempre que o veículo estiver lotado.

O serviço pode ser adquirido nos dias do festival, diretamente no endereço de saída (Canteiro da Rua Jandaia, na esquina com a Av. Central de Atlântida).

Como voltar do Planeta Atlântida 2025

De ônibus, a referência para o embarque é a rodoviária de Capão da Canoa. Companhias como Unesul e Planalto também oferecem horários de partida de outras cidades do Litoral Norte em direção a outras regiões do Estado.