Transmissão do festival começa logo cedo na sexta-feira. Wesley Santos/ www.agenciapreview.com / Divulgação

O Planeta Atlântida, maior festival de música do sul do Brasil, realizado nos dias 31 de janeiro e 1º de fevereiro, poderá ser assistido muito além da sede campestre da Saba, em Atlântida, no litoral gaúcho. Será possível acompanhar os dois dias de evento em transmissão da Atlântida, na ATL TV, na RBS TV e na Globo.

A partir do Estúdio Atlântida no Planeta, comunicadores irão ancorar a transmissão e a cobertura multiplataforma na rádio, no digital e na TV. A Rádio Atlântida inicia sua programação ao vivo diretamente da Saba já às 7h da manhã da sexta-feira.

Para quem prefere acompanhar tudo em vídeo, a partir das 16h30min, o festival será transmitido pelo YouTube no canal ATL TV, com a cobertura do Palco Planeta e do Palco Atlântida, entrevistas com os artistas, bate-papos e quadros especiais.

A RBS TV garante aos espectadores um mergulho no universo do festival, transmitindo os principais shows de sexta-feira (31), após o Jornal da Globo, e no sábado (1º), logo depois do Altas Horas. No domingo (2), os planetários podem rever os melhores momentos em rede nacional pela TV Globo, após o Big Brother Brasil 25.

O Planeta está sujeito a classificação indicativa e menores de 14 anos não entram no evento, mesmo acompanhados pelos pais ou responsáveis legais.

A 28ª edição do Planeta Atlântida é uma realização do Grupo RBS e da DC Set Group e tem patrocínio de Renner, Banrisul, Coca-Cola, KTO e Budweiser.

A história do Planeta

O Planeta Atlântida é o maior festival de música do sul do país e ocorre desde 1996, na praia de Atlântida. Mais de 1,4 mil atrações nacionais e internacionais, de diferentes estilos, já passaram pelos palcos do evento, levando aos planetários mais de 800 horas de música. O festival é o evento mais aguardado do verão gaúcho e já reuniu mais de 2,2 milhões planetários em suas 27 edições.

Ao longo dos anos, a programação reuniu atrações como Gilberto Gil, Racionais MCs, Zeca Pagodinho, Ivete Sangalo, O Rappa, Men At Work, Flo Rida, Fat Boy Slim, Charly García e Fito Páez. Entre astros que marcaram presença no Planeta Atlântida e deixaram saudade estão Tim Maia, Rita Lee, Mamonas Assassinas, Chorão e Champignon. Além de presenças gaúchas: Armandinho, Cachorro Grande, Chimarruts, Papas da Língua, Acústicos e Valvulados e Comunidade Nin-Jitsu.

Planeta Atlântida 2025