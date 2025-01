Com pegada sustentável, Planeta Atlântida se destaca por entregar copos personalizados e reutilizáveis de forma gratuita

Imagem dos copos gratuitos que serão entregues aos participantes. Grupo RBS / Criação

Aliado ao compromisso com a sustentabilidade, o maior festival de música do sul do Brasil, o Planeta Atlântida, contará, mais uma vez, com copos personalizados e reutilizáveis. O grande diferencial de outros festivais é que o item será entregue de forma gratuita aos participantes.

Leia Mais Veja as atrações do Planeta Atlântida 2025

Cada planetário receberá dois copos personalizados, um para cada dia do Planeta. A iniciativa tem a premissa de eliminar os materiais descartáveis do festival, contribuindo para a redução do impacto ambiental. O Planeta ocorre nos dias 31 de janeiro e 1º de fevereiro na Saba, em Atlântida, no Litoral Norte.

Como funcionará?

A retirada do copo será feita nos bares de bebidas do evento. Para garantir o brinde, o participante deverá passar a pulseira nos leitores, onde o sistema vai controlar a distribuição, permitindo a retirada de um copo por pessoa. Os itens também estarão à venda por R$ 15 e os tirantes por R$ 10.

Prática ESG

O Planeta Atlântida de 2025 busca avançar em práticas ESG. O festival já contribui com 13 dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pela ONU. Segundo a organização, a meta para 2025 é ter ações voltadas para todos os ODS.

Leia Mais Candiota é exemplo dos desafios da transição energética no Brasil

Entre as iniciativas já consolidadas, está a doação de parte do valor arrecadado com a venda de ingressos solidários para instituições que oferecem assistência a famílias e crianças em situação de vulnerabilidade social, alinhada ao ODS de Erradicação da Pobreza, onde já foram doados mais de R$ 600 mil para diversos projetos.

Outros ODS já alcançados são: Produção e Consumo Sustentáveis; Cidades e Comunidades Sustentáveis; Igualdade de Gênero, como a forte presença de lideranças femininas, incluindo a head do Planeta, a diretora-executiva de Marketing Caroline Torma, e a PMO do evento, Nathália Ribeiro; e Redução de Desigualdades, com políticas de acessibilidade, como pontos de apoio para pessoas com deficiência (PCD) e uma Central de Acessibilidade.

Leia outras colunas aqui.