Planeta Atlântida 2025 tem como tema “O Sul é nosso palco”. André Ávila / Agencia RBS

Um Planeta Atlântida para festejar a vida e o verão, tendo como trilha sonora um caldeirão de ritmos. Só que, desta vez, o maior festival de música do Sul do Brasil ganha outro peso em 2025: também será para celebrar a força, a união e a resiliência do povo gaúcho.

Chegando a sua 28ª edição, o evento será realizado nesta sexta-feira (31) e no sábado (1º) na Saba, em Atlântida, no Litoral Norte. Neste 2025, o festival terá como tema “O Sul é nosso palco”, realçando o espírito de retomada do Estado após um ano marcado pela enchente.

Esse tema poderá ser conferido logo na abertura oficial do evento, nesta sexta, às 17h20min. Seguindo a tradição, Neto Fagundes subirá ao Palco Planeta para cantar o Hino Rio-Grandense acompanhado de Rafael Malenotti, Serginho Moah, Claus e Vanessa, e Luiza Barbosa para um momento histórico entre as 28 edições do Planeta, celebrando a garra dos gaúchos. Os artistas cantarão sucessos da música gaúcha, enquanto o público receberá bandeiras do RS. De fato, o palco é do Sul.

Mas, assim como nas outras edições, o festival segue sendo um ponto de encontro para as mais variadas tendências e sonoridades. Em 2025, o Planeta promove uma maratona de mais de 39 atrações em mais de 20 horas de música. O que inclui artista com os dois pés na carreira internacional.

É o caso de Anitta, que se apresenta no Palco Planeta nesta sexta, às 23h40min (confira a programação completa abaixo). A cantora tem circulado pelo Brasil com a turnê Ensaios da Anitta, celebrando o pré-carnaval, e que também batiza seu mais recente álbum, lançado em dezembro. No Planeta, dificilmente alguém ficará parado quando a funkeira cantar Envolver, Funk Rave, Bang ou Vai Malandra.

Outro fenômeno das paradas brasileiras que marca presença no primeiro dia de Palco Planeta é Ana Castela, que estreia no festival. A cantora sul-mato-grossense despontou no agronejo (subgênero do sertanejo que acrescenta funk e batidas eletrônicas). Agora, ela prepara sua transição para uma nova fase voltada ao pop, mas quem for ao Planeta vai presenciar os hits da fase "bota e roça" — como Canudinho, Dona de Mim, Pipoco e a romântica Nosso Quadro.

O Palco Planeta na sexta também contará com a gaúcha Luísa Sonza, com seu pop dançante. Ainda haverá Lagum, Felipe Ret convida Caio Luccas, Baile do Nêgo Véio (com Alexandre Pires animando a Saba com clássicos) e Pedro Sampaio tocando funk madrugada adentro.

No Palco Atlântida, a sexta terá Vera Loca, Aperte o Play, 3030, Cachorro Grande comemorando 25 anos de estrada, Poesia Acústica convida Cynthia Luz, Teto e, fechando a madrugada, DJ Topo.

Funk, reggae, trap e mais

No sábado, o Palco Planeta receberá um novo projeto, o Baile do Planeta, que reunirá Kevin o Chris, Livinho e o DJ Ariel B. A label do festival visa aproximar o evento ainda mais do funk — um dos gêneros mais escutados no país.

O segundo dia do Palco Planeta também será de reggae power, com Natiruts trazendo sua turnê Leve com Você, que marca a despedida do grupo e tem lotado estádios e arenas pelo Brasil. Ainda falando de reggae, não poderia faltar o poeta Armandinho, tocando hits que estão na boca e no coração dos planetários.

Referência do trap no Brasil, Matuê volta ao Palco Planeta com o show da turnê do álbum 333, de 2024, que se tornou o maior lançamento de um artista brasileiro na história do serviço.

Pelo segundo dia de Palco Planeta, ainda passarão Sorriso Maroto com seu pagode romântico e o duo de música eletrônica Dubdogz, que fechará o festival com a festa Dogzparade.

No Palco Atlântida, haverá Gupe, Syon Trio, Os Garotin, Carol Biazin, a chalaça e o funk de Comunidade Nin-Jitsu & MC Jean Paul, Wiu com Brandão como convidado, e, por fim, o DJ Mu540 encerra o festival misturando funk e música eletrônica.

Mais atrações

Além da música, o Planeta Atlântida é uma plataforma de alto impacto para marcas gaúchas e nacionais. A 28ª edição do festival é uma realização do Grupo RBS e da DC Set Group e tem patrocínio master de Renner, Banrisul, Coca-Cola, KTO e Budweiser.

Entre as ativações deste ano, estão a clássica roda-gigante da Renner, ações de inteligência artificial do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, espaço Open Bar na Arena, com patrocínio da KTO, estúdio de fotos profissionais e programação de DJS da Budweiser, além de músicas, brindes e degustações da Coca-Cola.

Também marcarão presença no festival Absolut Sprite, Açaí PolpaNorte, Aperol, Bruse, Closeup, Corsan, DaColônia, Detran, Docile, Farmácias São João, Fatal Model, Johnnie Walker, GM, Governo do Estado, Irga, La Mafia, Mastercard, Melnick, Olla, Viação Ouro e Prata, Red Bull, Seapi, Takis, Unimed POA, Vanish e Vinícola Aurora.

Line-up do Planeta Atlântida 2025

Sexta-feira (31/1)

Abertura dos portões: 16h

Palco Atlântida

17h: Vera Loca

18h30min: Aperte o Play

20h: 3030

21h30min: Cachorro Grande 25 Anos

23h: Poesia Acústica convida Cynthia Luz

00h30min: Teto

2h: DJ Topo

Palco Planeta

17h20min: Neto Fagundes e momento especial O Sul É Nosso Palco, com Rafael Malenotti, Serginho Moah, Claus e Vanessa, e Luiza Barbosa

17h40min: Lagum

19h10min: Luísa Sonza

20h40min: Alexandre Pires com Baile do Nêgo Véio

22h10min: Ana Castela

23h40min: Anitta

1h30min: Felipe Ret convida Caio Luccas

3h: Pedro Sampaio

Sábado (1º/2)

Abertura dos portões: 16h

Palco Atlântida

17h: Gupe

18h30min: Syon Trio

20h: Os Garotin

21h30min: Carol Biazin

23h: Comunidade Nin-Jitsu & MC Jean Paul

0h30min: Wiu convida Brandão

2h: Mu540

Palco Planeta

17h30min: Armandinho

19h: Dilsinho

20h30min: Natiruts

22h20min: Sorriso Maroto

23h50min: Matuê

1h20min: Baile do Planeta, com Kevin O Cris, Livinho e Ariel B