Aos 41 anos, Bubbles, chimpanzé que foi mascote de Michael Jackson, está aproveitando a vida. De acordo com o TMZ, 15 anos após o falecimento do Rei do Pop, o animal vive em um santuário luxuoso na Flórida, Estados Unidos, que recebe cerca de R$ 163 mil anualmente para a manutenção dos cuidados com o primata. O valor é pago pelo espólio do cantor.