O título de maior bilheteria da primeira metade do ano acabou de ser conquistado por Divertida Mente 2, que, em menos de uma semana, arrecadou cerca de US$ 724 milhões, desbancando os US$ 712 milhões de Duna: Parte 2, agora em segundo lugar. Outros longas de ação, aventura, animação e até biografia estão na lista das maiores arrecadações de 2024 até o momento.