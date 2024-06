Aniversariante Notícia

Aos 82 anos, Gilberto Gil fala sobre o uso de maconha: "Cada vez menos frequente"

Em entrevista exclusiva a publicação especializada no universo da cannabis, o ícone da MPB relatou a trajetória com o uso de substâncias e a sua relação com a erva hoje em dia

26/06/2024 - 10h02min Atualizada em 26/06/2024 - 13h20min