Taylor Swift lançou nesta sexta-feira (19) The Tortured Poets Department, o 11º álbum de estúdio com o qual promete voltar a sacudir o universo pop. Por volta das 3h (no horário de Brasília), a loirinha surpreendeu anunciando que o trabalho é um "álbum duplo secreto" e liberou mais 15 canções, são 31 ao todo.