Às 21h10min, um homem de 80 anos vestindo um jaleco branco como seus cabelos, com estetoscópio nos ombros e empurrando uma cadeira de rodas vazia, subiu ao imponente palco montado na Arena do Grêmio, nesta quarta-feira (1º). “Hello? (Hello? Hello? Hello?)/ Is there anybody in there?”, perguntou o suposto médico.