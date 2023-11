Respirando com ajuda de aparelho e contando com uma cadeira de rodas para se locomover, o artista plástico Aloisio Buss, 68 anos, irá realizar o sonho de ver Roger Waters pela primeira vez nesta quarta-feira (1º), na Arena do Grêmio. O fã viajou 540 quilômetros de Brusque (SC) para Porto Alegre, em uma mega operação montada pela família.