Mingau, baixista da banda Ultraje a Rigor, segue em recuperação após ser baleado na cabeça no início de setembro. Há seis dias, a filha do artista, Isabella Aglio, abriu uma vaquinha online para custear as despesas hospitalares do pai. O valor arrecadado já passa de R$ 170 mil, o equivalente a cerca de 25% da meta, que é R$ 600 mil.