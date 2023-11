Uma série de vídeos inéditos, obtidos com exclusividade pela NBC News e divulgados nesta quinta-feira (16), mostram o ator Alec Baldwin no set de gravações do filme Rust manuseando uma arma cinematográfica dias antes do disparo que matou a diretora de fotografia Halyna Hutchins. Nas imagens, o artista aparece ensaiando cenas e interagindo com a equipe sobre os movimentos do personagem.