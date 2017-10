No início do ano, Adele deixou a entender que faria uma pausa na carreira por tempo indeterminado e fez seu último show em junho deste ano. Porém, um hotel de Las Vegas, nos Estados Unidos, está disposto a pagar uma fortuna para que a cantora volte a se apresentar.

De acordo com o jornal 'The Sun', o The Wynn Hotel está oferecendo 20 milhões de libras (cerca de R$ 84 milhões) para a cantora cantar por um ano no local.