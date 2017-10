A cantora Tati Portella , conhecida por seu trabalho à frente da Chimarruts e com recente carreira solo, foi confirmada como atração de abertura do show do Coldplay em Porto Alegre, marcado para 11 de novembro, na Arena do Grêmio .

Tati deve apresentar músicas do disco lançado no final do ano passado, Noutra Direção. Os ingressos para a apresentação dos britânicos, que vêm a Porto Alegre com a turnê A Head Full of Dreams, estão esgotados.