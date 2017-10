Paulo Henrique Gonçalves chegou ás 5h da manhã no estádio colorado e garantiu o primeiro ingresso do dia

O primeiro dia da venda de ingressos para o show de Foo Fighters e Queens of the Stone Age em Porto Alegre, marcado para 4 de março do ano que vem, lotou o estacionamento do Estádio Beira-Rio de fãs das duas bandas de rock. Ao meio-dia deste sábado, a venda para o público geral foi aberta – anteriormente, apenas fãs cadastrados e clientes de bancos patrocinadores podiam adquirir os bilhetes.

Primeiro a chegar no ponto de venda, o estudante Paulo Henrique Gonçalves chegou ao estádio colorado antes das 5h da manhã – conheceu outros fãs porto-alegrenses por meio do Facebook e, sem nada mais interessante para fazer na manhã nublada deste sábado na Capital, combinou de encontrá-los na fila ainda de madrugada e passar a manhã conversando, cantando e relembrando histórias envolvendo os ídolos.

– Na realidade, o que a gente mais fez até agora foi comer. Elas trouxeram marmita para uns três dias – brinca o estudante, orgulhoso, com o ingresso em mãos, apontando para as amigas recém-feitas que aguardavam na fila.

Mais atrás, uma dupla de cabeludos apresentava uma espécie de prévia do show que deve lotar o estádio daqui a cinco meses – Tainã Dias e Marcelo Custódio passaram a manhã inteira tocando músicas como Everlong, Big Me e My Hero, sucessos do Foo Fighters, no violão e no cajón (caixa de madeira que funciona como percussão).