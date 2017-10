É oficial: Foo Fighters volta a Porto Alegre em 2018, dessa vez acompanhada da banda Queens of the Stone Age . A primeira apresentação será no Rio de Janeiro (Estádio do Maracanã, em 25 de fevereiro), e segue para São Paulo (Alliaz Parque, 27 de fevereiro), Curitiba (Pedreira Paulo Leminski, 2 de março) e por último chega à capital gaúcha, com show marcado para o Estádio Beira-Rio, em 4 de março.

A pré-venda de ingressos para os shows nas quatro capitais começou nesta terça-feira (17) apenas para os 3 mil fãs que se inscreveram antecipadamente. Para clientes do Banco do Brasil que possuem os cartões Ourocard Black, Infinite, Nanquim, Platinum Estilo e Grafite Estilo, a venda inicia nesta quarta-feira (18), a partir de 0h01min, neste link. Já portadores do cartão Ourocard podem fazer a compra a partir de 0h01min do dia 19, até as 20h do dia 20. A venda de ingressos para o público geral inicia somente no dia 21.