Reprodução / Facebook

Com show marcado em Porto Alegre, o guitarrista John Mayer chegou ao Brasil na manhã desta segunda-feira (16), dia de seu aniversário de 40 anos, vestindo um traje inusitado: um conjunto de calça e blazer floridos, meias e chinelos vermelhos. Ele desembarcou no Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio, onde se apresenta somente no dia 27.

Antes de embarcar, John Mayer divulgou uma selfie no Instagram avisando sobre seu aniversário. Ele veio ao Brasil para divulgar seu novo disco, The Search for Everything. Com aproximadamente duas horas de duração, o repertório deve incluir ainda sucessos de álbuns anteriores.

O primeiro show será no dia 18, em São Paulo, no Allianz Parque. A apresentação em Porto Alegre será no dia 24, no Anfiteatro Beira-Rio. Apenas no dia 27 o guitarrista se apresenta no Rio de Janeiro.

Reprodução / Facebook