Lauro Alves / Agência RBS

Era como se eu estivesse vendo um quadro em branco sendo preenchido a cada nota de Nineteen Hundred and Eighty Five que o Paul, a poucos passos de mim, revelava no piano. Era a recapitulação do processo de criação, passo a passo, de uma obra que eu já conheço.

Da infância, o cheiro do paralelepípedo úmido na rua de casa e uma sensação genuína, que até hoje me acompanha, de ir pra longe. A primeira vez que eu vi a imagem dos caras de terno, cantando em coro, com o cabelo "esquisito"– o encanto sem volta. A curiosidade, os livros, os DVDs e qualquer pessoa com idade suficiente e paciência pra me explicar o que era "Beatles". O primeiro violão pra aprender Hey Jude. O dedo que sempre apontou pro bonitinho de olhos caídos, como se dizendo "esse é o gênio". A adolescência, o incômodo com muitas coisas que eu ia descobrindo, mas o conforto de ter sempre o Abbey Road pra ouvir quando chegasse em casa. Aos poucos, felizes "descobertas" de faixas perdidas entre todos os outros álbuns da banda – a surpresa de "como esses caras tão dizendo o que eu quero dizer?". A corrida, completada aos 14 anos, atrás de todos os vinis originais do quarteto.

A vida continuou. As músicas são as mesmas, mas elas sempre me dizem coisas diferentes. O solo do Paul no piano e outros desfechos sobre a tela. O show de 2010 – o primeiro, eu sem saber nada sobre a vida, mas achando que já tinha perdido tudo, e a resposta, como todas as outras, veio dele, também no piano, me dizendo pra deixar estar, que haveria uma resposta.

Os sete anos que se passaram. Caminhos que eu arrisquei ao som de Fool on The Hill, saudades que senti com In My Life, vontade de mudar o mundo com Revolution e as vezes em que eu morri de amor com Something, seguidas de arrependimentos embalados por Oh Darling. Descobertas da vida que foram bem Helter Skelter.