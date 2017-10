Paul posou para foto com homens do BOE antes de subir no palco

Antes de conquistar o público de 49,5 mil pessoas no Beira-Rio, Paul McCartney encantou, também, os policiais militares que o acompanharam durante a sexta-feira (13). Ao chegar no estádio para a apresentação, o beatle posou para fotos com os batedores do Batalhão de Operações Especiais (BOE) responsáveis pela sua escolta em Porto Alegre.