O sábado amanheceu tranquilo no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Não havia sinal da movimentação de fãs que, desde quarta-feira (11), mudou a rotina no entorno do hotel em que Paul McCartney estava hospedado. A calmaria só poderia significar uma coisa: Sir Paul McCartney não estava mais entre os gaúchos. De acordo com informações da Infraero, o ex-Beatle deixou a Capital ainda na madrugada deste sábado (14), após o show no Beira-Rio , entre a meia-noite e 3h em um avião particular.

Equipe e banda já haviam feito o check-out do hotel na tarde de sexta-feira (13), o que dava indícios de uma saída estratégica após a apresentação. A próxima parada da turnê "One on One" no Brasil é em São Paulo, neste domingo (15). O show ocorre no estádio Allianz Parque. Paul ainda se apresentará dia 17 no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, e no dia 20 na Arena Fonte Nova, em Salvador – onde toca pela primeira vez.