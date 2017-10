YASUYOSHI CHIBA / AFP

Foi com uma foto postada na noite de segunda-feira (9) nas redes sociais que John Mayer atiçou os fãs brasileiros, que aguardam sua chegada ao país com a turnê The Search for Everything. Bastou um "I'm coming to Brazil" para o cantor levar mais de 200 mil curtidas no Instagram.

Os cinco shows em solo brasileiro — o primeiro nesta quarta-feira (18), em São Paulo — prometem não decepcionar os fãs, que esperam desde 2013 para o retorno do guitarrista ao país. Em Porto Alegre, Mayer se apresenta no próximo dia 24.

A expectativa é que, assim como fez em outros países, John equilibre as apresentações misturando clássicos do começo da carreira e as novidades do último álbum. Abaixo, uma lista com algumas músicas que são fortes candidatas aos palcos brasileiros:

1 - Emoji of a Wave

2 - In the Blood

3 - You're Gonna Live Forever in Me

4 - Still Feel Like Your Man

5 - Gravity

6 - Slow Dancing in a Burning Room

7 - Your Body is a Wonderland

8 - Stop this Train

9 - Queen of California

10 - Who Says

Não tão tocadas nos últimos shows, mas que marcaram a carreira do cantor entram também:

Neon

Born and Raised

Vultures

Dreaming with a Broken Heart

Dear Marie

Bigger than My Body

Heart of Life