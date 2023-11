Matriculado no Ensino Fundamental aos 23 anos, Marcelo Menezes já tinha visitado a Feira do Livro de Porto Alegre em 2022. Veio com a escola do bairro Guajuviras, em Canoas, para prestigiar a palestra de uma escritora. Não se compara a experiência que viveu na noite desta quarta-feira (1°), quando assistiu a uma batalha de rimas de perto pela primeira vez.