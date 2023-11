Em 1995, Tabajara Ruas, patrono da 69ª Feira do Livro de Porto Alegre, lançava Netto Perde Sua Alma, obra que venceu o Prêmio Açorianos de Literatura no ano seguinte. Nas páginas do livro, o escritor remonta trechos da vida do general Antônio de Sousa Netto, que lutou nas guerras dos Farrapos e do Paraguai — um herói gaúcho. Para contar esta jornada repleta de aventuras, o autor recorre, claro, à história real, mas também à sua imaginação, adicionando ficção para a construção do seu épico.