A Feira do Livro de Porto Alegre começou com apenas 14 barracas em 1955. A cidade tinha pouco mais de 400 mil habitantes, e a vida se concentrava nos arredores da Rua da Praia, ainda sem o calçadão conhecido por todos. Escritores como Cyro Martins, Erico Verissimo, Mario Quintana e Dyonelio Machado passaram pela Praça da Alfândega – e suas obras podem ser encontradas ainda hoje nas bancas. Mas quem são os livreiros mais novos e antigos do evento?