A Câmara Rio-grandense do Livro divulgou, nesta segunda-feira (6), que 116 mil exemplares já foram vendidos em 10 dias de Feira do Livro. A média de obras comercializadas por dia nas bancas está em 1.589, o que representa 3% acima do registrado na edição passada. O período analisado vai de 27 de outubro até o domingo (5).