Conhecido como o fotógrafo pessoal de Erico Verissimo, Leonid Streliaev tem no currículo dezenas de exposições reunindo as cerca de 300 fotografias que fez de um dos maiores escritores brasileiros. Nenhuma mostra se compara a que está estampada no Muro da Mauá, em Porto Alegre, e cuja cerimônia de inauguração ocorreu nesta quarta-feira (8), na Feira do Livro de Porto Alegre.